Gerenoveerd of nieuw ontmoetingscentrum? GEMEENTE BETAALT 3 À 4 MILJOEN EURO, MAAR ZIET NOG TWEE OPTIES MAXIME PETIT

19 juli 2018

02u35 0 Wevelgem Over een vijftal jaar zal ontmoetingscentrum De Cerf in Gullegem er volledig anders uitzien. Ofwel wordt het gebouw helemaal gerenoveerd, ofwel komt er aan de overkant van de parking een nieuwbouw. Het gemeentebestuur trekt 3 à 4 miljoen euro uit.

Het huidige gebouw in de Kerkstraat doet al bijna 20 jaar dienst als ontmoetingsplaats van zo'n 120 verenigingen en organisaties. Omdat het OC slijtage vertoont en omdat de noden rond infrastructuur de voorbije jaren wijzigden, drong er zich een evaluatie op. Zo'n 50 verenigingen die het gebouw gebruiken, vulden de enquête in en werden ook mondeling bevraagd. Op basis daarvan werd beslist om in een nieuwe ontmoetingscentrum een opdeelbare zaal te bouwen, waar het mogelijk is zowel fuiven als optredens te organiseren met een capaciteit van 750 personen.





Bib en politie

Ook podiumactiviteiten worden dan mogelijk dankzij een uitschuifbare tribune die plaatsbiedt aan zo'n 300 mensen. Er komen ook nog een expositieruimte, een muziekrepetitielokaal en accommodatie voor vergaderingen en andere culturele activiteiten.





"Het gemeentebestuur mikt met het nieuwe OC ook op een plek voor de bibliotheek, de dienst Burgerzaken én de wijkpolitie. Op die manier zou het gebouw altijd bevolkt zijn. Nu is er alleen leven in de brouwerij als er een activiteit van een vereniging plaatsvindt", zegt coördinator vrije tijd Geert Knockaert.





Over de exacte locatie bestaat er wel nog onzekerheid. "Het OC blijft sowieso in het centrum van Gullegem", weet burgemeester Jan Seynhaeve.





"Ofwel blijft het op de huidige stek, maar dat heeft qua ruimte en uitbreidingsmogelijkheden toch wel wat nadelen. Tijdens de verbouwingen zouden de verenigingen ook moeilijk elders onderdak kunnen vinden, wat extra praktische problemen met zich kan meebrengen."





Heulebeek opengelegd

"Vandaar dat een nieuwbouw aan de overkant van de parking aan de Kerkstraat ook tot de mogelijkheden behoort. Ik heb zelfs de indruk dat de verenigingen enthousiaster zijn over de tweede optie dan over de renovatie van de huidige site. We zijn nu de haalbaarheidsstudies aan het uitvoeren en over een zestal maanden moet er daar duidelijkheid over komen. Als we kiezen voor een nieuw gebouw, dan zal de Heulebeek opengelegd worden en geïntegreerd worden in de dorpsvernieuwing."





Een nieuw of vernieuwd OC zou de gemeente zo'n 3 à 4 miljoen kosten. Als alles goed gaat, kunnen de Gullegemnaars er ten laatste in 2023 terecht voor hun activiteiten. Politiek gezien lijken er in dit dossier geen obstakels in de weg te liggen. "De plannen werden op 26 juni voorgelegd in de gemeenteraadscommissie waar alle partijen aanwezig waren. Er kwam uit geen enkele hoek enige weerstand. Zelfs het budget zal hier geen struikelblok vormen", maakt burgemeester Seynhaeve zich sterk.