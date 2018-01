Gemeentepersoneel in de bloemetjes gezet 02u34 3 Foto Xavier Coppens

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel van Wevelgem werden verschillende personeelsleden uitgewuifd.





Ze genieten ondertussen van een welverdiend pensioen. Luc Dumortier was onderhoudsman, Marinka Buysens en Lena Desmet poetsvrouw, Gerard Vanwalleghem diensthoofd financiële dienst, Martine Vanneste maatschappelijk werkster, Gerda Lecointre, Doris Vanden Eede en Marijke Rigole hielden middagtoezicht in de gemeenteschool en Wim Seynhaeve was 40 jaar leerkracht.





