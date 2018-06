Gemeentepark net op tijd klaar voor WK-dorp 11 juni 2018

02u38 0 Wevelgem Het gemeentepark van Wevelgem, 3,5 hectare groot, steekt in een nieuw jasje. Het einde van de werken in het park, waar een WK-dorp verrijst, is zaterdag gevierd.

De groene long heeft nu een nieuwe speelzone, evenementenweide, meer gevarieerde beplanting en zo meer. Zo staan er gele en blauwe bloemen, die naar de kleuren van het wapenschild van Wevelgem verwijzen. Aan de pergola overheersen bijenvriendelijke bloemen. Twee kolonies bijen mogen in het oostelijk paviljoen wonen. Je kan de bijen door de ramen observeren. Het ander paviljoen weerspiegelt de vleugelslag en het gezoem van bijen, met licht en gekleurd glas. Ook kinderen komen er aan hun trekken. Zo is er een natuurspeelzone, met een pad naar een kamp waar ze zich onder meer met boomstammen uitleven. Ook leuk: een nieuwe barbecueruimte, want het park moet leven. Zo vormt de groene long straks het decor voor een WK-dorp onder impuls van Benoit Verstraete en centrumcafés 't Bankske, Alfa, De Middenstand en De Mythe. Je kan er naast alle wedstrijden van de Rode Duivels ook de openingsmatch, de halve finale en de finale bekijken op groot scherm. Ook op het programma: optredens, dj's, foodtrucks, gadgets, een lichtshow, vuurwerk en nog veel meer. Een deel van de opbrengst gaat naar het G-voetbal in Wevelgem. Alle info staat op de Facebookpagina Duivels Park Wevelgem. (LPS)