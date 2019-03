Gemeentepark krijgt kunstwerk met 10.000 bijen Alexander Haezebrouck

15u39 0 Wevelgem In de prieeltjes in het gemeentepark van Wevelgem komt binnenkort een kunstwerk met bijtjes. In één van de prieeltjes zal een glazen box hangen waar een kolonie van 10.000 bijen zal worden in losgelaten. In juni zou de kolonie al met maar liefst 60.000 bijen moeten zijn.

Het prieeltje waar de bijen in komen is het prieeltje aan de kant van het zwembad. Daarin zal een glazen box gehangen worden met daarin een fuik, dat is een soort netconstructie dat uit natuurlijke materialen wordt gemaakt en waarin de bijen zullen worden losgelaten. De omstandigheden in box zullen zo aangenaam mogelijk gemaakt worden, zodat de bijtjes in de fuik in de glazen box hun nest maken. Bovenaan de boxen zijn gleufjes gemaakt zodat de bijen naar buiten kunnen, op zoek naar nectar.

De eerste materialen van het kunstwerk zijn ondertussen aangekomen en de kolonie bijen wordt binnen enkele weken gelost. In de box zal ook een technische installatie hangen die het geluid van de bijen zal registreren. Die technische installatie staat in verbinding met het tweede prieeltje vlakbij de bib. Daar wordt een tweede installatie gehangen met lichten, die zullen bewegen in functie van de geluiden van de bijen. Voor het bijenaspect wordt samengewerkt met een lokale imker, die, samen met andere vrijwilligers, zal instaan voor het onderhoud van de bijen. Het kunstwerk wordt gemaakt door de Franse kunstenaar Céleste Boursier-Mougenot.