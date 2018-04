Gemeentehuis krijgt grondige renovatie 19 april 2018

02u32 0 Wevelgem Terwijl de herinrichting van het park van Wevelgem volop aan de gang is, is met de renovatie van het aanpalende gemeentehuis al een volgend project in voorbereiding.

"We willen de ruimte in het gebouw beter benutten, zo bekijken we om ook de zolder te gebruiken", zegt schepen van Patrimonium Bernard Galle (CD&V). De renovatie gebeurt in overleg met Erfgoed Vlaanderen. Een eerste fase omvat de restauratie van het marmer en schilderwerk en de komst van nieuwe verlichting in de inkomhal, nieuw buitenschrijnwerk, het plaatsen van een plateaulift aan de inkom om het beter toegankelijk te maken en de komst van een nieuwe stookinstallatie.





Zolder en dak

Een tweede fase omvat het inrichten van de ruime zolder en het isoleren en vernieuwen van het dak. De werken worden deels gesubsidieerd door het Vlaams agentschap voor onroerend erfgoed. De timing van de werken hangt af van het toekennen van die subsidies. Er moet nu eerst een beheersplan opgemaakt worden, met daarin de toekomstvisie voor het gemeentehuis. Het imposante gebouw in de Vanackerestraat (N8), in de volksmond gekend als het kasteel, is sinds 1954 eigendom van de gemeente. Het huisvest een deel van de administratieve diensten. Het herenhuis met een mix van neostijlen en opvallende torentjes is van de hand van architect Cyriel Vanhoutte uit Kortrijk en werd vanaf 1896 bewoond door de familie Vanackere-Van der Mersch. Het staat op de lijst van beschermd onroerend erfgoed. (LPS)