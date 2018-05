Gemeentebestuur huldigt laureaten 29 mei 2018

Het gemeentebestuur houdt eraan om de laureaten van de arbeid en inwoners die een burgerlijk ereteken krijgen persoonlijk te bedanken. Van de dertien laureaten zakten er zes af naar de goederenloods voor een receptie. Jan Debuyck kreeg een bronzen ereteken in de sector architectuur, Ann Deprez een gouden plak in de sector financiën, Philippe Ameye een gouden ereteken in de afdeling autohandel en zowel Noël Boone als Gaëtan Garcia Miranda een gouden medaille in de sector bouw. Fries Moerkerke kreeg een burgerlijk ereteken voor zijn hulp bij een brand.





(XCR)