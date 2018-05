Gemeente verkoopt rookmelders 30 mei 2018

02u27 1 Wevelgem De gemeente verkoopt rookmelders in samenwerking met Fluvia. "Een rookmelder kost 16 euro, de batterij gaat tien jaar mee", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Jaarlijks vallen in ons land gemiddeld 120 doden door brand. Rookmelders kunnen dat aantal drastisch doen dalen. De rookmelders zijn vanaf woensdag 6 juni te koop in het gemeenteloket, de deelgemeentehuizen en alle bibliotheken.





De opbrengst gaat naar de Stichting Brandwonden. Er zijn infosessies over rookmelders op dinsdag 5 juni om 20 uur in CC Guldenberg en op donderdag 14, maandag 18 en donderdag 28 juni, telkens om 14 uur, in respectievelijk LDC Knooppunt in Gullegem, OC De Stekke in Moorsele en LDC Elckerlyc in Wevelgem. Wie ouder is dan 75 jaar, krijgt gratis hulp om de rookmelder te installeren (tel. 056/43.34.00). Inwoners krijgen verder gratis huisdierstickers. Met zo'n sticker laat je aan de brandweer weten hoeveel en welke dieren er zich in je huis bevinden, zodat ook zij in het geval van brand gered worden. Ook Open Vld verkoopt rookmelders aan 16 euro. (LPS)