Gemeente schroeft doven van verlichting terug 13 juli 2018

02u33 0 Wevelgem In Wevelgem worden sinds 2015 in alle straten, buiten de gewestwegen, de openbare lichten gedoofd tussen 0.30 uur en 4.30 uur, telkens van maandag- tot en met donderdagnacht. Dat leverde in 2016, vergeleken met 2010, een besparing van 170.000 euro op.

"We gaan nu een stap verder door de traditionele verlichting door ledlampen te vervangen", zegt schepen van Energie Stijn Tant (CD&V). "Interessant omdat je die ledlampen onder meer kan dimmen. We deelden alle straten in Wevelgem in categorieën in zoals centrumstraten, woonstraten, fiets- en wandelpaden en wegen in industriezones. Daar zullen we straks dus zelf de lichtsterktes bepalen. Zo zie je 's nachts met een sterkte van 20 procent veel beter dan bij het volledig doven. We hoeven de lampen dus niet meer volledig te doven als we met een lichtsterkte van 20 procent kunnen werken. We komen zo tegemoet aan de signalen die we vanuit de bevolking krijgen."





Alhoewel het aantal inbraken daalt, 96 in 2015 en 71 in 2017, voelen bewoners zich vaak onveiliger in het donker. "We starten eerst met drie proefprojecten. Er komen na het bouwverlof ledlampen in de Zwanebloem-, Blauwbloem- en Akkerwindestraat in Wevelgem, in het Lommergoed in Gullegem en de Kafhoek in Moorsele, goed voor een investering van 131.091,69 euro. We meten er het effect van het dimmen, want je hebt in die drie zones een mix van types straten. Er komt op termijn overal ledverlichting in Wevelgem. Ledlampen verbruiken ook minder en zorgen dus voor een nog lager energieverbruik." (LPS)