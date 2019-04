Gemeente pompt 150.802 euro in (her)aanleg wegen Peter Lanssens

11 april 2019

11u23 4 Wevelgem Er wordt dit jaar 150.802 euro geïnvesteerd in de (her)aanleg van wegen. Zo wordt de meterslange scheur in het asfalt van de Wijngaardstraat in Moorsele hersteld. In de industriezone Gullegem-Moorsele worden grote delen asfalt afgefreesd en vernieuwd. In de Ledegemstraat in Moorsele worden barsten in het fietspad aangepakt. En in de Roeselarestraat op de Wijnberg in Wevelgem worden oneffenheden in het wegdek, waardoor het er gevaarlijk fietsen is, weggewerkt.

Er zijn nog werken gepland. In Moorsele is dat in de Ter Poperenweg, Ieperstraat (tussen nummers 203 en 221), Meerlaanstraat (aan nummer 43-b-c), het fietspad in de Muizelstraat en het fietspad voor Ter Gracht in de Wittemolenstraat. In Gullegem is dat in de Grote Ieperstraat, Schoonwater, Rederijkersstraat (tussen nummers 11 en 7), Nekkerplas en Dreef Ter Elst. In Wevelgem is dat in de Kruisstraat nabij de Wijnbergstraat, Kloosterstraat aan nummer 111, Kweekstraat op een strook tussen de Kozak- en Leiestraat, Koperdraadstraat en Reutelstraat.