Gemeente plaatst zeven AED's 29 maart 2018

De gemeente Wevelgem laat binnenkort zeven extra AED-toestellen plaatsen. De defibrillatoren komen aan de bibliotheek, OC's De Stekke en De Cerf, de Porseleinhallen en de vestigingen van de gemeentelijke basisschool in de Hoogstraat, Kweekstraat en Goudenregenstraat. "We organiseren dit jaar vrijblijvend opleidingen voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Ook de burgers zullen een gratis informatiesessie kunnen volgen", zegt schepen van Welzijn Frank Acke (CD&V). "We zetten ook op de opleiding van de medewerkers van de gemeente en het OCMW in", aldus Acke. Dagelijks krijgen dertig mensen in ons land een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 7 procent overleeft. Indien een slachtoffer binnen de drie minuten gereanimeerd wordt, stijgt de overlevingskans tot 70 procent. Info: www.wevelgem.be/hartveilig. (LPS)