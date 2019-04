Gemeente koopt huis voor ontwikkeling basisschool Peter Lanssens

14 april 2019

17u28 0

De gemeente maakt 130.000 euro vrij om in de Lode de Boningestraat 10, pal in het centrum, een huis te kopen. De gemeenteraad keurt de aankoop goed. “Gezien de ligging, creëert deze aankoop mogelijkheden in het kader van het masterplan centrum Wevelgem”, meldt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Dat is ook zo in functie van de ontwikkeling van de gemeentelijke basisschool.” De school bevindt zich schuin achter de woning, in de nabijgelegen Hoogstraat.