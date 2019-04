Gemeente investeert 284.263 euro in voetpaden Peter Lanssens

10 april 2019

15u10 4 Wevelgem Het gemeentebestuur van Wevelgem laat dit jaar 284.263 euro in de (her)aanleg van voetpaden investeren. Een overzicht van de voorziene locaties in 2019.

De trottoirs in de Ledegemstraat in Moorsele worden aangepakt, vanaf nummer 82 tot het einde. De trap aan vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs De Waterlelie krijgt voor de helft een hellend vlak. Het voetpad in de Kweekstraat in Wevelgem wordt verbreed, tussen de Kortrijk- en Kozakstraat. Op de Wijnberg worden de trottoirs in de Moorselestraat heraangelegd, tussen de Wijnberg- en Beukenstraat. In Gullegem wordt het bestaand voetpad in de Bissegemstraat vernieuwd, met inbegrip van de boordstenen en de greppels.

Wagenmakersstraat

Komen later dit jaar eveneens aan bod voor voetpaden: in Wevelgem de Wagenmakers-, Steenbakker- en Monseigneur Deneckerestraat, deels de Kozakstraat, de Menenstraat (N8) aan nummer 74 en op de Wijnberg de Moerstraat tussen nummer 3 tot 13 en nummer 27 tot 17, de Roeselarestraat tussen nummer 100 en 92, de Begoniastraat aan nummers 4, 6 en 8 en de Elf Julistraat ter hoogte van huisnummers 4, 8, 14 en 16. In Gullegem zijn Nekkerplas aan nummer 12 en de Boekhoutdreef voorzien.