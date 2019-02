Geliefde KSA-leider (18) komt om na frontale botsing met fiets op snelweg: “Onbegrijpelijk” Lieven Samyn

16 februari 2019

22u28 281 Wevelgem Een 18-jarige fietser is vrijdagnacht om het leven gekomen nadat hij op de A19 in Menen werd aangereden door een auto. Nicolas Rogier (18) uit Wevelgem kwam van een fuif, maar waarom hij met zijn fiets op de snelweg reed, is niet duidelijk. Nicolas was zowel thuis, bij de KSA, zijn voetbalploeg als op school een graag geziene gast. “Op Nicolas kon je niet boos zijn”, getuigen papa Kris en mama Kathy.

De 31-jarige automobilist en zijn echtgenote bleven ongedeerd, maar waren wel enorm onder de indruk. De man had de fietser plots voor zich zien opduiken, maar kon hem niet meer ontwijken. De klap was groot, getuige de verbrijzelde autoruit en de schade aan de wagen. De linkerrijstrook van de snelweg bleef enkele uren voor het verkeer richting Kortrijk afgesloten.

Vragen

Waarom de tiener – op 17 januari pas 18 geworden – met zijn fiets op de snelweg reed, is voor iedereen nog een raadsel. “Hij zou pas om 3.30 uur met vrienden naar huis terugkeren”, vertellen zijn ouders Kris en Kathy. “Blijkbaar is hij vroeger vertrokken. Heeft hij eerst nog iemand vergezeld en is hij daarna de weg kwijtgeraakt? Is hij verloren gereden in het donker? We weten het niet en zullen het misschien nooit weten. Zoals iedere jonge gast zal hij op de fuif wel een pintje hebben gedronken”, gaat Kathy verder. “Ik heb er altijd op gehamerd dat hij niet alleen mocht terugkeren, altijd zijn fietslicht moest aanleggen en voorzichtig moest zijn. Toch was hij alleen op die snelweg... Toen de politie rond 4 uur aanbelde, stond onze wereld stil. Gelukkig kunnen we rekenen op onze vrienden, kennissen en familie. Van Nicolas’ vrienden kregen we ook al veel steunbetuigingen.”

Echte knuffelbeer

“We zijn een fantastische zoon kwijt. Een echte knuffelbeer die positief in het leven stond en er met volle teugen van genoot. Klaar om naar Vives of Howest te gaan, verder te studeren, toegepaste informatica waarschijnlijk. Hij had nog zoveel plannen: met de voetbal naar een tornooi in het buitenland, met de KSA op reis naar Noorwegen, met acht vrienden in september enkele dagen naar de Ardennen, net voor hij zijn hogere studies zou beginnen. Het zou ons cadeau voor zijn achttiende verjaardag worden. Maar al die plannen vallen nu in het water.”

KSA, voetbal, college

Nicolas was leider van de kabouters (eerste leerjaar) bij jeugdbeweging KSA De Vlasbloem in Wevelgem, voetbalde bij de U21 van Racing Lauwe en liep net als zijn zus Morgane (15) school in het Sint-Aloysiuscollege in Menen, waar hij economie-moderne talen volgde. Bij de KSA werden zaterdagnamiddag alle activiteiten opgeschort. “Niemand was in staat een activiteit te leiden”, vertelt hoofdleider Siebert De Winter (22) aangeslagen. “Nicolas was een fantastische leider en vriend, overenthousiast, altijd goedlachs, overal graag bij.” De leiders verzamelden zaterdagnamiddag om ervaringen, gevoelens en anekdotes uit te wisselen.

Dat deden ook bestuur, trainer en ploegmakkers van de U21 van Racing Lauwe, waar Nicolas zijn eerste seizoen speelde. Vroeger kwam hij onder andere uit voor SV Wevelgem City en SC Menen. De wedstrijd van de U21 tegen Dosko Beveren zondag is afgelast. “Nicolas lag goed in de groep”, reageert jeugdcoördinator Willy Oosterlinck. “Een kruis over een mooi seizoen tot dusver voor de U21. Onbegrijpelijk dat Nicolas zoiets is overkomen. Hij was een voorbeeld voor zijn leeftijdsgenoten.”

Ook in het Sint-Aloysiuscollege van Menen kwam het nieuws hard aan. “Een groot verlies”, beaamt directeur Mathieu Dehaene. “Nicolas was een toffe, joviale kerel.” De school organiseerde zaterdagnamiddag al een bezinningsmoment op school voor vrienden en klasgenoten. “Om steun bij elkaar te vinden. Zoiets is heftig, voor volwassenen, maar zeker ook voor jongeren.” Er komt een rouwhoekje in een stille ruimte en in overleg met het CLB gepaste begeleiding voor wie het moeilijk heeft.

De afscheidsplechtigheid voor Nicolas zal plaatsvinden op zaterdag 23 februari om 9.30 uur in de aula van het crematorium in Kortrijk. Vrijdag krijgen alle leerlingen van het college in Menen al de mogelijkheid om afscheid te nemen op de speelplaats of tijdens een intiemer moment in de aula.