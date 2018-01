Fruitwerkgroep Velt verhuist zeldzame perenboom 27 januari 2018

03u17 0 Wevelgem Fruitwerkgroep Velt Wevelgem-Menen heeft gisteren een perenboom van meer dan 100 jaar oud verhuisd van een boerderij in Wevelgem naar provinciedomein Bergelen.

De 5000 euro die daarvoor nodig was, zamelde de vereniging onder meer in via crowdfunding, maar ook Natuurkoepel, de Provincie en de gemeente deden een duit in het zakje. "Het gaat om een boom waar Mahieuperen aan groeien", legt Dieter Dewitte van Velt uit. "Die bomen kwamen heel veel voor in onze streek, in de jaren 1800, maar nu zijn er nog maar weinig van over."





Woonproject

De boom kent zijn oorsprong in Aalbeke, en de peren werden vroeger gebruikt voor de gekende Sint-Corneliustaarten. "Een Mahieupeer uit het vuistje is niet zo lekker. Het is immers een stoofpeer, dus warm is die op zijn lekkerst." De perenboom moest wijken voor een woonproject, maar de Fruitwerkgroep Velt besloot de boom te redden.





"Het is een deel van ons ecologisch erfgoed, en dat willen we zoveel mogelijk bewaren voor later." De vereniging heeft 3 boomgaarden waar het minder frequent voorkomende bomen verzamelt. Deze boom kreeg een plekje in provinciedomein Bergelen. "We zijn van plan om een educatief pakket te ontwikkelen, zodat klassen van de lagere scholen als het middelbaar onderwijs, en bezoekers van het provinciedomein over de boom kunnen leren. De vereniging wil ook scheutjes van de boom meegeven in de plantpakketten die Natuurkoepel verspreidt met het project 'Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen'. (JME)