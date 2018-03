Frituur neemt nieuwe start als 't Patatje 08 maart 2018

Gewezen frituur Gent-Wevelgem, sinds enkele maanden dicht, neemt een nieuwe start als 't Patatje. De frituur bevindt zich in de Kortrijkstraat (N8), naast bakkerij Casteleyn-Vandaele. De nieuwe zaakvoerders zijn zelfstandig dakwerker Anthony Vandenbussche (33) en Cindy Sieuw (36). "Het pand is opgeknapt", zegt Cindy, die vroeger poetsvrouw in schoonmaakbedrijf The C Team was. "We droomden er al lang van om een frituur te openen. Omdat mijn vriend graag met eten bezig is en het in Wevelgem niet makkelijk is om goeie frietjes te vinden. We hopen dat nu op te lossen met 't Patatje, waar we onder meer ook 'dirty fries' (met een grote keuze aan toppings, nvdr.) en huisbereide hamburgers verkopen. In de frituur kunnen maximum twintig klanten tegelijk zitten", aldus Cindy. 't Patatje is op dinsdagnamiddag open van 17.30 tot 22 uur en van woensdag tot en met zondag van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. De frituur is dicht op maandag en dinsdagvoormiddag. (JME/LPS)