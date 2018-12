Francies Debels (sp.a) verlaat gemeenteraad Redactie

02 december 2018

17u27 0

Francies Debels (60) werd op 14 oktober opnieuw verkozen in de gemeenteraad voor sp.a, maar besluit na 26 jaar plaats te maken voor nieuw bloed. In 1982 nam hij voor het eerst deel aan de verkiezingen, maar het zou tot 1992 duren eer hij een zitje kreeg als OCMW-raadslid. Sinsdien maakt hij onafgebroken deel van de OCMW-raad of gemeenteraad en werd in 1994 zelf OCMW-voorzitter. Als lijsttrekker behaalde hij bij de laatste verkiezingen 455 voorkeurstemmen. Debels zelf en Vicky Claeys, nummer twee op de lijst, werden verkozen. Nu Debels zijn zitje afstaat vanaf 2 januari, krijgt eerste opvolgster Joke De Smet de kans om hem op te volgen. Na drie jaar wordt ze dan opgevolgd door nieuwkomer Yves Goddeeris, die meer voorkeurstemmen behaalde dan De Smet. "Ik heb gewacht tot na de verkiezingen om te weten wie mij zou kunnen opvolgen. En die twee opvolgers stellen mij gerust voor de toekomst." (XCR)