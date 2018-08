Fly-in met modelvliegtuigjes 30 augustus 2018

De West-Vlaamse Aeroclub houdt op het vliegveld van Moorsele op zondag 2 september een fly-in met radiobestuurde modelvliegtuigen. Dat zijn replica's van bemande toestellen. Het populairst zijn de oorlogsvliegtuigen uit WOI en WOII, zoals de P-51 Mustang, Corsair, Messerschmitt Bf 109, Focke Wulf 190, Spitfire en Hurricane. Ook geliefd zijn sport- en acrobatievliegtuigen, aangedreven door viertaktmotoren en met spanwijdtes tot vijf meter. Voorbeelden zijn het Amerikaanse Christen Eagle, Super Decathlon en Piper Club, Extra uit Duitsland en Yak en Sukhoi uit Rusland. De fly-in, er is ook catering voorzien, is van 10 tot 19 uur. De toegang is gratis. Er is een springkasteel voor kinderen. Het vliegveld bereiken kan via de grindweg aan café De Barakken in de Overheulestraat 293H. (LPS)