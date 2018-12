Fikse straf voor horecakoppel na derde faillissement LSI

03 december 2018

13u35

Bron: LSI 0

Een horecakoppel uit Wevelgem is in Kortrijk veroordeeld tot deels effectieve celstraffen van 20 tot 30 maanden en elk een boete van 6.000 euro voor misbruik van geld van hun failliete cateringbedrijf. Aan de curator van Eventing D&F moeten ze maar liefst 876.000 euro terugbetalen, geld dat volgens de rechter onterecht uit de vennootschap is gezogen. Tijdens het onderzoek moesten Diego D. en Fleur V. toegeven dat er zo’n 70.000 euro naar onlinecasino’s was gegaan maar volgens de curator was nog veel meer geld naar privérekeningen, andere vennootschappen en privé-uitgaven gegaan. “Hij een goede kok, zij een goede gastvrouw maar samen slechte zaakvoerders”, gaf hun advocaat toe. “Ter goeder trouw hebben ze telkens geprobeerd te redden wat er te redden viel.” Bij RSZ en fiscus bleven na het faillissement zo’n 600.000 euro openstaande schulden over. De rechter legde het koppel ook een beroepsverbod van tien jaar op. Ze gingen al twee keer eerder failliet met een restaurant en een eerste cateringbedrijf.