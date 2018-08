Fietsster aangereden door Lijnbus 27 augustus 2018

02u32 0

In de Kortrijkstraat in Wevelgem werd vrijdagnamiddag een 31-jarige fietsster uit Menen gegrepen door een bus van de Lijn. Fietsster Stéphanie V. reed links van de rijbaan toen ze plots ging oversteken. De bestuurder van de Lijnbus werd daardoor verrast en kon een aanrijding niet meer vermijden. Het 31-jarige slachtoffer kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Delta in Menen. (AHK)