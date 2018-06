Fietser naar ziekenhuis na valpartij 07 juni 2018

Een 28-jarige fietser uit Wevelgem kwam woensdagochtend omstreeks 9 uur in de Celestijnenlaan in Leuven met zijn fiets ten val. De man liep hierbij een hoofdwonde en verwondingen in het aangezicht op. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De verwondingen bleken al bij al mee te vallen.





(ADPW)