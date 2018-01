Fietsbieb wint Groene Pluim 23 januari 2018

Elk jaar gaat de partij Groen op zoek naar een bedrijf, vereniging of individu dat zich laat opmerken op sociaal of milieuvriendelijk vlak. Groen nomineerde dit jaar het Rekkemse dierenasiel De Grensstreek, Fietsbieb Gullegem en jeugdhuis Den Bascuul in Moorsele. "Onze leden mochten stemmen tijdens ons nieuwjaarsontbijt en ze kozen voor Fietsbieb Gullegem. Dat is een werkgroep van beweging.net die tweedehandse kinderfietsen op punt zet en uitleent", vertelt raadslid Carlo De Winter.





(XCR)