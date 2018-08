Extra subsidie voor bedrijvenpark 22 augustus 2018

De gemeente Wevelgem krijgt voor de heraanleg van de industriezone Gullegem-Moorsele 540.953,86 euro extra subsidie, bovenop de toegekende recordsubsidie van bijna 16 miljoen euro. De werken zijn al bezig. Aannemer TVH Cnockaert - Van Huele voert weg- en rioleringswerken uit. Tot eind september wordt eerst het kruispunt van de Muizel- (N343) met de Hondschotestraat heraangelegd, nabij Delta Light. Het kruispunt is dicht. Verkeer wordt met tijdelijke lichten op de N343 geregeld. Verkeer uit Gullegem of Moorsele wordt via de Nijverheids- en Drieslaan naar de Muizelstraat omgeleid. Aan de kant van de snelweg E403 is een tijdelijke wegverharding in beton voorzien. Er komt voor fietsers een verharding in beton vanaf de Muizel- naar de Hondschotestraat. (LPS)