Enkele ondernemers kiezen voor Groen 29 mei 2018

Groen Wevelgem weet enkele ondernemers te strikken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Herenkapper Thomas Hondequin van Haartiest in Wevelgem en Kortrijk zal op de lijst van Groen staan. Hij is samen met Beatrice Wietendaele en vader van Julian. De kapper draagt ook in zijn zaak het groene gedachtegoed hoog in het vaandel, want hij werkt met ecologische producten. Chloë Modaert die helpt in de zaak Buropa van haar man Bram Bollaert kiest eveneens voor groen.





"Ik heb bewondering voor de actieve rol die Groen vervult in de gemeente(raad) en hoop op een verdubbeling van de zetels." Ook Kathy Dedru, zaakvoerder van Detru bvba kiest voor Groen. "Wij zijn onder meer verdeler van bioproducten zoals specerijen en marinades." (XCR)