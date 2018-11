Elf illegalen aan Alpro 14 november 2018

Aan de fabriek van de producent van sojaproducten Alpro langs de Vlamingstraat in Wevelgem zijn gisteren elf illegalen opgedoken. Ze sprongen uit een vrachtwagen en gingen op de loop. De politie van de zone Grensleie slaagde erin na een klopjacht negen transmigranten te klissen. Ze waren afkomstig van Eritrea. Het was aan de Dienst Vreemdelingenzaken om een beslissing te nemen over hun verdere lot. (LSI)