Eeuwelinge Emma Scheldeman overleden

26 december 2018

Eeuwelinge Emma Scheldeman (101) is afgelopen maandag overleden in wzc Sint-Josef in Moorsele. Emma zag het levenslicht op 6 augustus 1917. Ze was weduwe sinds 1997, toen ze haar man Moyses Desmedt moest afgeven. Het koppel kreeg drie kinderen: Willy, Norbert en Paulette. De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus te Sint-Eloois-Winkel, op vrijdag 28 december 2018 om 15.00 uur.