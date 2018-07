Eerste woningen nieuwe verkaveling verkocht 13 juli 2018

02u33 0

De nieuwe verkaveling Tombroek, aan de hoek van de Kleine Ieperstraat en de Tombroekdreef, lokt heel wat interesse. Meer dan 20 koppels tonen al belangstelling om een van de zes stijlvolle en ruime woningen op de kop te tikken in deze rustige buurt. De bewoonbare oppervlakte van de woningen varieert van 180 tot 220 vierkante meter en de grondoppervlaktes van de loten varieert van 222 tot 443 vierkante meter. Elke woning heeft drie of vier slaapkamers en een dressing. Bij de garage hoort telkens een heel ruime bergingsruimte. "Er zijn ondertussen al zeker twee van de zes huizen verkocht. Voor gezinnen met kinderen is het er gezellig en rustig wonen in een veilige omgeving. De tuinen van de woningen zijn ook zuidwestelijk georiënteerd waardoor er volop van de zon genoten kan worden", zegt Mieke Borret van de bouwgroep Driemo uit Izegem.





(MPM)