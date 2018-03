Eerste ondergrondse glascontainers 29 maart 2018

02u54 0

Mirom Roeselare-Menen wil nog voor de zomervakantie 23 glascontainers ondergronds installeren. De resterende 284 glasbollen blijven bovengronds. Voor onze regio komt er een ondergrondse glasbol in de Hospitaalstraat in Lauwe, het centrum van Moorsele, de Spoorwegstraat in Wevelgem en de Kerkstraat in Gullegem. De glasbol in de Ieperstraat in Menen wordt pas op het einde van het jaar of volgend jaar ondergronds geplaatst. Met het plaatsen van de glasbollen gaat een totale kost van 218.000 euro inclusief btw gepaard. (XCR)