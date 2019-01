Eerst op kroegentocht met Green Army, dan supporteren voor Marke-Webis Wevelgem Maxime Petit

08 januari 2019

Voor het tweede jaar op rij gaat supportersclub Green Army van Volleyteam Marke-Webis Wevelgem op zondag 13 januari met fans en sympathisanten op kroegentocht. Onder de noemer ‘Road to Marke’ spreken ze om 11u af aan sporthal de Vlasschaard in de Menenstraat in Wevelgem. Van daaruit vertrekken de supporters met de fiets richting de sporthal in Marke. Er zijn tussenstops voorzien in ’t Leeuwke in Wevelgem, Koningshof in Bissegem, Poco Loco in Heule en De Middenstand in Marke.

De deelnameprijs bedraagt 15 euro en daarvoor krijg je een drankje, belegde pistolets en toegang tot de volleybaltopper in Liga B tussen Marke-Webis en Puurs. Vanaf 17u strijden beide ploegen voor een plaats in de bovenste regionen van het klassement. Inschrijven kan via de facebookpagina van Green Army. “Het wordt legendarisch”, belooft organisator Simon Durnez. “De eerste editie lokte zo’n 25 supporters en we hopen op minstens evenveel respons. Na de wedstrijd is er ook een afterparty voorzien in de kantine van Marke. Ambiance maken staat de hele dag centraal.”