Eén jaar cel voor kerel die zwak begaafde vrouw (60) verkracht VHS

10 april 2019

16u48 3 Wevelgem Een 26-jarige man uit het Noord-Franse Rijsel moet van de rechter een jaar naar de cel omdat hij bijna twee zomers geleden in Wevelgem een vrouw met een mentale beperking verkrachtte. Het slachtoffer durfde niet te protesteren en stapte pas later naar de politie.

Abdelfatah E. achtervolgde op 10 juli 2017 zijn slachtoffer toen ze met haar scootmobiel boodschappen had gedaan en weer naar huis reed. De man was met de fiets. De spontane hulp die hij etaleerde om de boodschappen naar binnen te helpen dragen, was maar een voorwendsel om zich te kunnen vergrijpen aan zijn slachtoffer. De vrouw koesterde argwaan. Volgens haar advocaat omhelsde ze de man in hoop dat hij weggaan maar Abdelfatah E. stapte echter prompt binnen in de woning en dwong haar tot seks. Uit schrik durfde het slachtoffer niet te weigeren. Pas later stapte ze naar de politie. Die slaagde erin de dader te identificeren. De Fransman werd veroordeeld tot één jaar effectief en wordt voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten.