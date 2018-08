E5 Mode vernieuwd 28 augustus 2018

02u30 0

E5 Mode heeft 5 miljoen euro in de vernieuwing van twintig van de zeventig winkels geïnvesteerd. E5 wil met een nieuw concept rond beleving beter bij de leefwereld van de klant aansluiten. In onze regio gaat het over de E5-winkel in de Kortrijkstraat in Wevelgem. "De look is verbeterd met een stijlvolle inkleding en dankzij planten en andere interieurelementen. Verder is de collectie uitgebreid met nu ook schoenen en zonnebrillen, zijn er meer paskamers en is er een lees- en koffiehoek. De kassa bevindt zich nu in het midden van de winke als aanspreekpunt." (LPS)