Dure racefiets gestolen na Gent-Wevelgem voor recreanten VHS

31 maart 2019

16u29 0

Een deelnemer van Gent-Wevelgem voor wielertoeristen is zaterdagnamiddag met een fikse kater naar huis gereden. Met de auto, want zijn dure racefiets werd gestolen. Na de recreantentocht borg de man in kwestie zijn tweewieler netjes op in z’n wagen, vooraleer hij ging douchen en zich omkleden. Toen de man iets na 13 uur op de parking aan de Spoorwegstraat kwam, zag hij dat er een ruit van zijn wagen was ingeslagen. Van de racefiets is geen spoor. De politie is een onderzoek gestart.