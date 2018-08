Duo lanceert biertje op basis van gin BROUWERIJEN BUNDELEN KRACHTEN VOOR UNIEK APERITIEF XAVIER COPPENS

11 augustus 2018

02u30 0 Wevelgem Brouwers Dieter en Pol lanceren volgende week op het streekbierenfestival in Zwevegem een wel heel bijzonder bier. "Een 8,5 graden sterk aperobier op basis van gin", glunderen ze. Volgens hen wellicht het eerste bier met ginsmaak gebrouwen in België.

Nieuwe streekbiertjes van kleine brouwerijen worden om de haverklap op de markt gebracht. Dieter Vanbiervliet van brouwerij Biermaekers uit Gullegem en Pol Meerschman van brouwerij Dikke Jan uit Desselgem wilden niet het zoveelste streekbier op rij afleveren. "We dachten er al langer over na om samen een bier te brouwen. Omdat bier steeds vaker als aperitief wordt gedronken, wilden we proberen een aperitiefbier op de markt te brengen. Nu gin een hype is, leek het een boeiende uitdaging om een bier met extracten van gin te brouwen", weet Pol.





Experimenteren

Het werd voor beide heren een lange weg van proeven en experimenten. "Het juiste extract en smaken matchen met het juiste bier, dat werd onze uitdaging. Maar vandaag zijn we erin geslaagd", zegt Dieter. De heren benadrukken dat het niet om een cocktail gaat, maar om een echt biertje. "Het is een bier met een ginsmaak waar niks moet aan toegevoegd worden. Het bier is 8,5 graden sterk en brengen we op de markt als aperobier, gin flavored. In de toekomst volgen hopelijk nog andere aperitiefbiertjes." Dieter en Pol schuimden de Belgische markt af en gaan ervan uit dat zij het eerste bier met ginsmaak gebrouwen hebben.





De twee heren, die apart elk enkele bieren op de markt brengen, leerden elkaar drie jaar geleden toevallig kennen op het streekbierenfestival in Zwevegem. "We hadden allebei geld te goed van dezelfde klant. Het was het begin van een samenwerking", lacht Pol. "Kleine brouwerijen die samenwerken, dat biedt alleen maar voordelen. Al twee jaar zetten we samen een stand op tijdens het bierfestival in Zwevegem. Nu was de tijd rijp om samen een bier te lanceren."





Kleine feestglazen

Dieter en Pol hebben geen eigen brouwerij, maar huren de installatie bij bestaande brouwerijen. "We brouwen wel zelf. Wij zijn dan ook de enige twee die het brouwsel kennen voor het aperobier", verzekert Pol. Het nieuwe aperitiefbier wordt in kleine feestglazen geschonken. "Dat versterkt het idee van een aperitiefbier."





Zowel Dieter als Pol zijn een viertal jaren actief. Pol heeft met Dikke Jan Blond, Dikke Jan Tripel en Dikke Jan Bruin drie eigen bieren en brouwt elk jaar een seizoensbier. Dieter startte met de overname van Moorseels Bukske en heeft een gamma van zes bieren met Bux Blond, Bux Bruin, Bux Gold, Bux tripel, Bux Session en Bux Amber. Op 14 en 15 augustus lanceren ze samen hun aperobier op het streekbierenfestival in Zwevegem.