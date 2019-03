Duitse herder bijt 17 jaar oude kat dood LSI

21 maart 2019

09u44

Bron: LSI 0 Wevelgem Op de wijk ’t Vrije in Moorsele (Wevelgem) heeft een Duitse herder de 17 jaar oude poes Droopy van het gezin Van Hauwaert doodgebeten. Luid geschreeuw in de tuin alarmeerde de baasjes. “We hopen dat de hond gevonden wordt en de baasjes hun verantwoordelijkheid nemen door hun huisdier binnen te houden”, aldus Davinia Van Hauwaert.

Het was rond 5u woensdagochtend toen zus Thiara in haar slaap gewekt werd door luid geschreeuw. Aanvankelijk sloeg ze er niet veel acht op maar toen ze door het raam keek, merkte ze Droopy – één van de zes poezen van het gezin - op de grond in de tuin op. Voor haar neus stond een rosse Duitse herdershond.

Luid geroep schrikte de hond niet af. Ondertussen was ook moeder Donelia en een schoonbroer wakker. Ze liepen naar buiten om de hond weg te jagen maar dat had weinig effect. “Toen hij één van onze andere poezen in het vizier kreeg, raakte de hond opnieuw in alle staten”, vervolgt Davinia. “Gelukkig kon mijn moeder ingrijpen en de poes terug mee naar binnen nemen.”

Het voorval maakte een diepe indruk op het gezin. “Droopy was een Siamese raskat en maakte al 17 jaar deel uit van ons gezin”, aldus Davinia. “Het is maar een poes – ik weet het wel – maar toch is het voor ons een zwaar verlies.” “Droopy betekent voor mij mijn hele jeugd”, verwoordt zus Ticha het treffend.

Het gezin deed aangifte bij de politie. Ondertussen ontfermde de wijkagent zich over het voorval. “Er is een spoor naar de hondenbaasjes”, weet Davinia. “We hopen dat ze er op aangesproken worden en de passende maatregelen nemen. Zodat andere poezenbaasjes in de buurt opnieuw hun dier vrij kunnen laten rondlopen, zonder schrik. Er is immers al een tweede poes in de buurt doodgebeten.”