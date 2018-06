Drie kandidates voor ambassadrice 27 juni 2018

02u25 0 Wevelgem De 43ste Ter Walle Feesten staan voor de deur. Naast tal van activiteiten van vrijdag 29 juni tot en met maandag 2 juli wordt het vooral uitkijken naar de verkiezing van de nieuwe Gullegemse ambassadrice op zaterdagavond vanaf 19.30 uur.

Net als vorig jaar kon het bestuur drie kandidates strikken. Het zijn de 16-jarige Sandrien Vansteenkiste, de 18-jarige Ulrike Vandermersch en de 18-jarige Sarah Verelst.





Zussen

Sandrien hoopt de traditie van haar zussen voort te zetten. Yasmine Vansteenkiste won de verkiezing van Gullegemse ambassadrice in 2014, Sharien in 2016. "We zijn weer twee jaar later, hopelijk kan ik het afmaken", droomt Sandrien Vansteenkiste.





Zaterdagnacht rond 1 uur wordt de nieuwe ambassadrice gekroond. Voorzitter Bernard Van Nieuwenhuyse hoopt in elk geval dat de ambassadrice meer mag optreden bij gemeentelijke feesten of huldigingen. (XCR)