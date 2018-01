Drie kandidaten voor Prinsentitel 24 januari 2018

02u35 0

Er zijn drie kandidaten die op zaterdag 3 februari voor de titel Prins Carnaval Gullegem zullen strijden. Mathieu Coopman doet mee als 'Mister Chiquita'. Voor zijn thema liet hij zich inspireren door zijn job: hij werkt bij groothandel fruit & groenten Herman in Lauwe. Mathieu is 47 jaar oud. De hevige Anderlechtsupporter is kandidaat voor café de Gouden Bank en café Den Osse. Maxim Debrabandere (21) woont sinds een jaar in Gullegem. Hij is een hevige fan van André Hazes Junior en dit is ook het thema dat hij voor zijn kandidatuur heeft gekozen. Zijn moeder baat café Bockor uit en zelf werkt hij in het Smulhuis in Gullegem.





Mathieu Van Landuyt is de derde kandidaat. De 35-jarige werkt in diepvriesbedrijf Vanmarcke/Foulon en zijn grootvader heeft altijd viswinkel Clovis in Gullegem uitgebaat. Die twee elementen inspireerden hem om als Kapitein Iglo door het leven te gaan, althans voor alles wat met zijn deelname aan de verkiezing te maken heeft. Hij is kandidaat voor Parigos, de Gouden Bank, Den Osse en Carnavalsgroep de Gullewappers.











(JME)