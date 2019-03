Drie jaar na dodelijk ongeval vraagt aanrijder ineens om proces in Doornik verder te zetten: “Een schande” Lieven Samyn

22 maart 2019

13u46 0 Wevelgem Onthutst. Zo voelde Lieve Vandekerckhove zich vrijdagochtend op de politierechtbank in Kortrijk. Ze was naar het proces tegen de aanrijder van haar schoonouders uit Gullegem (Wevelgem) afgezakt in de hoop een vonnis te horen na ruim drie jaar. Maar de 29-jarige Fransman vroeg er om het proces in Doornik in het Frans te voeren. “Een schande”, vindt Lieve.

Op 25 februari 2016 reed een Franse krantenverdeler er met zijn gele bestelwagen Ford Transit achteruit een straat in. Hij merkte daarbij Jan Vanderbiest en zijn echtgenote Lydia Decoutere, beiden 77 toen, niet op en reed hen omver. Het koppel wandelde op de rijweg , omdat er aan de weg gewerkt werd. Jan raakte zwaargewond, zijn echtgenote overleefde niet. Na ruim drie jaar onderzoek moet de Franse aanrijder Johnny L. zich voor de politierechter in Kortrijk voor het ongeval verantwoorden. Het sein voor Lieve Vandekerckhove om naar het gerechtsgebouw af te zakken. Ze hoopte dat er een vonnis zou geveld worden. Tot haar grote verbazing vroeg de advocaat van L. om de zaak naar Doornik te verhuizen, zodat zijn cliënt zich in het Frans zou kunnen verdedigen. “Een schande”, aldus Lieve. “Na meer dan drie jaar zouden wij als nabestaanden nog naar Doornik moeten rijden om het proces te volgen in een taal die we minder onder de knie hebben! Waar zijn onze rechten dan?! Ik moest al mijn moed bijeenrapen om hier vandaag te zijn. Het dodelijke ongeval was voor ons – en vooral voor mijn echtgenoot en enige zoon van Jan en Lydia Jaak – al een grote schok. Ons leven is sindsdien erg veranderd. Jaak probeert zijn vader, die ondertussen goed is hersteld en nog alleen woont, elke dag bij te staan en te helpen. Maar de vraag om het proces in Doornik te voeren, is een kaakslag.”

Advocaat

Lieve vatte meteen na de zitting de koe bij de horens en contacteerde een advocaat om hen bij te staan. “Hopelijk is het nog niet te laat”, aldus nog Lieve. Op 5 april beslist de politierechter of de zaak in Kortrijk dan wel in Doornik behandeld zal worden.