Drie illegalen gevat na klopjacht, vier anderen spoorloos 19 juli 2018

Drie illegalen uit Eritrea en Ethiopië zijn gisterenvoormiddag na een klopjacht gevat. Dat gebeurde aan de Drie Masten in Gullegem.





Rond kwart voor acht 's ochtends hadden getuigen aan het tankstation Esso langs de E403 in Oekene bij Roeselare zeven vluchtelingen uit een vrachtwagen zien springen.





Via de struiken en de velden vluchtten ze via de Izegemse wijk Bosmolens en Sint-Eloois-Winkel weg. Enkele politiepatrouilles gingen op zoek en konden drie van hen aantreffen. Vier anderen bleven spoorloos. De Dienst Vreemdelingenzaken zou over het verdere lot van het trio beslissen. (LSI)