Drie auto's van Franse merken gestolen in drie dagen tijd 14 mei 2018

02u35 0 Wevelgem Zowel donderdag-, vrijdag- als zaterdagnacht werd in groot-Wevelgem telkens een auto van een Franse constructeur gestolen.

De eerste diefstal speelde zich af langs de Kortrijkstraat in Wevelgem. Daar stelde vrijdagmorgen iemand vast dat zijn Citroën met Franse nummerplaat verdwenen was. Een dag later wreef ook Gregory Vandoorne (38) uit Gullegem zich de ogen uit toen bleek dat zijn Peugeot 208 GT Line er niet meer stond. "De dieven raakten binnen in de wagen zonder schade te veroorzaken, konden hem starten en gingen ervandoor", vertelt de man. "Ik hoor dat het al de vijfde Peugeot is die in onze regio wordt gestolen in een periode van twee maanden tijd." De wagen van Gregory was twee jaar oud en kost nieuw zo'n 20.000 euro. Hans Vanwymelbeke (46) van het gelijknamig dakwerkenbedrijf in Gullegem heeft dan weer camerabeelden van de diefstal waarvan hij zaterdagnacht om halfvier het slachtoffer werd. "Daarop is te zien hoe twee mannen onze anderhalf jaar oude Peugeot 3008 openmaken, instappen en wegrijden", vertelt hij. "Vlak voor de diefstal passeerden nog twee politiecombi's, allicht patrouilles naar aanleiding van het Kokopelli-festival dat hier plaatsvond om de hoek. De daders verborgen zich op dat moment in de struiken." Vanwymelbeke is omnium verzekerd. "Maar toch steekt het", zegt hij. "Met de auto is immers ook mijn gepersonaliseerde nummerplaat verdwenen. En daar was ik toch wel wat trots op, ja." (DBEW/VHS)