Donkere wolken boven tennisclub Servio TERREINEN EN KANTINE WORDEN OPENBAAR VERKOCHT MAXIME PETIT

25 augustus 2018

02u39 0 Wevelgem De drie terreinen en de kantine van tennisclub Servio worden openbaar verkocht na het overlijden van de eigenaar. Diens zoon heeft een bod gedaan, maar andere kandidaten hebben nog twee weken om een hoger bod te doen. "De toekomst van onze 150 leden hangt af van de nieuwe eigenaar."

De erfgenamen van de eigenaar beslisten om het lot in de Ledegemstraat openbaar te verkopen. Voor TC Servio, opgericht in 1985, een donderslag bij heldere hemel. Zij huren de terreinen en de kantine immers al officieel van de familie Verdonck sinds het prille begin en dreigen nu prompt op straat te staan. "De toekomst van zo'n 150 leden staat op het spel", weet voorzitter Koen Decavele. "Het ergste is dat we er zelf niets aan kunnen doen, want wij beschikken over onvoldoende financiële middelen om de infrastructuur over te nemen. Tenzij de hele boel voor een bedrag van pakweg 50.000 euro van de hand gedaan wordt. Maar we zijn niet naïef. We moeten hopen dat de volgende eigenaar ook tennisminded is en dat de club kan voortbestaan in de huidige vorm."





De voorzitter is wel bezorgd. "Wij betaalden twee keer per jaar 2.750 euro huur. Als er nieuwe eigenaars komen, dan moeten we de huurprijs niet alleen opnieuw onderhandelen, we weten niet eens of we zullen mogen blijven. Als blijkt dat er geen compromis komt, dan betekent dat het einde van onze club. Na al die mooie jaren", zucht Decavele.





Hoop

Maar er is hoop. Op de eerste zitdag bood Kristof Verdonck 165.000 voor het lot. Hij is de zoon van de vorige eigenaar. "Als Kristof Verdonck effectief de nieuwe eigenaar wordt, dan verwacht ik weinig problemen, want hij gaf ons al garanties over het voortbestaan van Servio", gaat de voorzitter verder. "Maar andere kandidaat-kopers hebben nu nog twee weken de tijd en het recht om een hoger bod uit te brengen. Als dat gebeurt, dan volgt er nog een tweede zitdag. We kunnen dus nog niet op beide oren slapen. Ik vrees dat de echte geïnteresseerden pas nu uit hun pijp zullen komen."





Landbouwzone

Het kantinegebouw met de bijhorende tennisvelden ligt nu in een landbouwzone. Dat betekent dat de volgende eigenaar sowieso niet zomaar mag bouwen. Met het nieuwe ruimtelijk ordeningsplan wilde de gemeente die zone reguraliseren, maar de provincie gaf geen groen licht.