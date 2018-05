Donderdagmarkt weer op Sint-Maartensplein 18 mei 2018

De donderdagmarkt staat tot opluchting van de marktkramers niet meer op de parking in de Secretaris Vanmarckelaan, waar het moeilijker was om klanten te lokken.





De markt staat nu weer op de vertrouwde plaats, op het vernieuwde Sint-Maartensplein. "De indeling ziet er iets anders uit, maar het aantal plaatsen blijft. Er staan iedere donderdag acht kramen", zegt schepen van Markten Kevin Defieuw (CD&V). "Er is ruimte voor uitbreiding. We willen nieuwe marktkramers aantrekken." De parking in de Vanmarckelaan, nu weer vrij, wordt vernieuwd. (LPS)