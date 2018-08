Dodentocht-actie voor zieke Sofia (4) levert 13.878 euro op 28 augustus 2018

Karel Lafosse (41), zaakvoerder van Lafosse Keukens in Wevelgem, wandelde op 10 en 11 augustus de Dodentocht van 100 kilometer in Bornem uit. De ondernemer steunde met haar actie Sofia Corne, een 4-jarig, opgewekt meisje dat aan de ongeneeslijke immuunstoornis PID lijdt. Lafosse liet zich concreet sponsoren ten voordele van Bubble ID en KID Fonds: twee fondsen die zich voor mensen met een immuunstoornis inzetten. Steunen kon ook op een MegaSofia-rekening. Wat massaal werd gedaan: want het initiatief bracht alles samen liefst 13.878,50 euro op. "Heel veel dank aan iedereen die ons steunde", zeggen Karel Lafosse en de kleine Sofia Corne. (LPS)