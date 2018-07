Dieven stelen 200 liter mazout 02 juli 2018

02u35 0

Dieven gingen in de Rozenstraat in Wevelgem in de nacht van donderdag op vrijdag aan de haal met maar liefst 200 liter mazout. Een trekker van het transportbedrijf Widem Logistics uit Menen stond buiten de bebouwde kom geparkeerd. De bestuurder stelde vrijdagmorgen vast dat de dop van één tank verdwenen was en in totaal 2 liter mazout uit de tank was gestolen. Van de daders is voorlopig nog geen enkel spoor. De politie onderzoekt de zaak. (AHK)