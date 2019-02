Davy Himpe is in een bomvolle tent verkozen tot 48ste Prins Carnaval van Gullegem Maxime Petit

24 februari 2019

03u17 0 Wevelgem Na een spannende show in de sfeervolle feesttent op het Marktplein heeft Davy Himpe (38) de 48ste titel van Prins Carnaval veroverd. Hij klopte de populaire Michiel Thermote en Frank Dewaegenaere. Davy heeft zijn overwinning vooral te danken aan zijn sterke voorstelling en zijn geslaagde proeven.

De verkiezing had alle ingrediënten om een te succes te worden. Er werden vooraf zo’n 2400 kaarten aan de man gebracht en de drie kandidaten kondigden zich aan als toppers. Bij de voorstelling van de kandidaten leek Davy Himpe (alias Kiekeboe) de zenuwen het best onder controle te hebben en dat zorgde voor een natuurlijke flair die hem ook de meeste punten opleverde in dat onderdeel. In de 10 verschillende praktische proeven maakten Davy en Frank (alias Kabouter Klus) het meeste indruk. De jongste deelnemer Michiel (alias Michiel Bond 004) kwam maar halverwege de proevenreeks op toerental. Net iets te laat zou achteraf blijken. Nochtans bleef deze kandidaat tot op het eind in de race omdat hij het populairst was. Zijn banden met de KSA en zijn job in Het Rusteel leverden maar liefst 587 publieksstemmen op, meer dan het dubbele van eerste achtervolger Davy. Ook in het vrij podium kreeg Michiel de hoogste quotering. Hij loste als James Bond in ware heldenstijl een ontvoering op. De leuke filmpjes, het vuurwerk en de originaliteit vermaakten het publiek en de jury. Qua originaliteit moest Davy Himpe amper onderdoen: hij flitste via een tijdmachine naar verschillende periodes van diverse striphelden. Frank Dewaegenaere pakte uit met een knappe melkherberg als decor en met leuke personages uit Kabouter Plop maar het toneel op zich kon iets origineler. De gelijkenis van een figurant met Kabouter Lui was wel frappant en grappig om zien.

Na vijf uren show en ambiance riep de vijfkoppige jury met Filip Vanhoutte als voorzitter Davy Himpe uit tot opvolger van Prins Mathieu I. Hij haalde in totaal 530 punten, 63 meer dan Michiel en 90 meer dan Frank. Davy I reageerde euforisch. “Dit is ongelooflijk. Vooral omdat ik zoveel stress had in de voorbereiding en bij de start van de show. Gaandeweg ebden die zenuwen weg omdat ik voelde dat mijn kansen stegen naarmate de verkiezing vorderde. Ik ben al jaren actief in het carnavalsleven bij de Gullewappers en uiteraard zal dat het komend jaar niet verminderen. Ik was amper 1 jaar toen mijn vader destijds in Kortrijk Prins Carnaval werd en het is fantastisch dat ik al die jaren later ook een pluim op mijn hoed mag steken. Ik nodig al mijn fans, familie en vrienden uit voor een afterparty met gratis vat in de Gouden Bank. Zij hebben mijn kandidatuur van meet af aan gesteund.”

Net voor de bekendmaking van de nieuwe Prins liet voorzitter Brecht Clauws van de Orde van de Vlaskapelle weten dat carnavalsmonument Serge Derveaux vanaf volgend seizoen een stapje achteruit zet. Hij organiseert al jaren de Prinsenverkiezing maar geeft op 70-jarige leeftijd de fakkel als voorzitter van die verkiezing door. De voormalige postbode die zich al 42 jaar inzet bij de Orde werd voor zijn bewezen diensten getrakteerd op een staande ovatie.

Serge mag alvast terugblikken op een denderende laatste show die hij organiseerde. Het volk kwam voor de verkiezing massaal af naar het centrum van Gullegem, de sfeer zat bijzonder goed en er werd een sterke kandidaat verkozen tot nieuwe Prins. Zijn opvolger wacht straks een zware erfenis.