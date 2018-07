Dak sportcentrum krijgt renovatie 12 juli 2018

02u42 0

Het gemeentebestuur laat 38.185,87 euro vrijmaken voor de renovatie en isolatie van het dak van het sportcentrum in de Menenstraat in Wevelgem. De huidige dakbedekking is versleten. De dakafdichting krijgt een reiniging en herstel, terwijl er ook isolatie wordt geplaatst. De werken zijn in oktober of uiterlijk in november voorzien. (LPS)