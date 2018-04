Dak ingestort 24 april 2018

Op de hoek van de Nieuw- en Leopoldstraat in Wevelgem is zondagavond het dak van een bijgebouw ingestort. Het gebouw stond achteraan in de tuin van een woning en was bouwvallig. De eigenaars hadden eerder al beslist om het te slopen maar de vermolmde dakconstructie begaf het nog voor de sloop. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse om de veiligheidsrisico's in te schatten. Het besliste om de topgevel, die dreigde om te vallen op het doorgangsweggetje vlakbij, ook omver te duwen. Er raakte niemand gewond. (LSI)