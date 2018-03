Dag wachten om kleuters in te schrijven 27 maart 2018

Zo'n 40 ouders en grootouders wachtten van zondagnacht tot maandagavond bijna een hele dag in de gemeentelijke basisschool in de Hoogstraat, om er hun kind of kleinkind in te schrijven in de kleuterklas. "We lieten die mensen niet in de kou staan", benadrukt Isabelle Vanoosthuyse (34) uit Aalbeke, die er sinds 1 februari directrice is. "De oud-directeur opende de deuren van de school om 3 uur, in de nacht van zondag op maandag. Er was onder meer koffie en soep, terwijl ouders er op hun laptop konden werken." De basisschool telt zo'n 650 leerlingen en heeft afdelingen in de Hoog- (van de peuterklas tot het zesde leerjaar), Goudenregen- (tot het vijfde leerjaar) en Kweekstraat (tot het vierde leerjaar). Vooral de afdeling in de Goudenregenstraat is in trek omdat er veel gezinnen met jonge kinderen in de buurt wonen. "Maar de afdelingen liggen niet ver van elkaar", vervolgt Isabelle. "Er is voor iedere kleuter plaats. Al snap ik dat ouders hun kind zo dicht mogelijk op school willen. Vanaf volgend jaar is het gedaan met 's nachts wachten. Er komt een aanmeldingsprocedure, waar alle scholen van Wevelgem in meestappen. Onder meer de afstand tussen waar het kind woont en waar de school zich bevindt, zal bepalend zijn. Maar er komen nog andere criteria, waar de schoolbesturen momenteel nog over praten." (LPS/CMW)