Dader vluchtmisdrijf meldt zich 05 februari 2018

02u25 0

Een man die vrijdagnacht op de Heerweg in Moorsele twee geparkeerde auto's had aangereden, waaronder die van Petruska Decroubele en Timothy Devos, en vluchtmisdrijf had gepleegd, heeft zich zaterdagavond dan toch gemeld. Waarom de man is weggereden, is niet duidelijk. Bij het ongeval raakten de twee aangereden wagens behoorlijk beschadigd. De aanrijder zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. (VHS)