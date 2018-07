Dader van moordpoging blijft langer in de cel 28 juli 2018

De raadkamer van Kortrijk heeft gisteren met een maand de aanhouding verlengd van een 36-jarige man Kortrijkzaan die op vrijdag 20 juli na een ruzie op café een mes plantte in de zijstreek van een 46-jarige Moorselenaar. Dat gebeurde in het volkscafé De Klokke, langs de Ieperstraat in Moorsele.





Kevin C. raakte aan de toog in een verhitte discussie met het slachtoffer. C. vertrok nadien huiswaarts maar keerde terug met een mes. Toen hij weer aan het café arriveerde, stond Han V. (46) buiten een sigaretje te roken. Voor de man besefte wat er gebeurde, kreeg hij een messteek in de zij. Daarop ging de dader lopen. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar maar is intussen alweer enkele dagen uit het ziekenhuis ontslagen. De dader werd kort na de feiten opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. De man geeft de feiten toe, maar stelt dat hij opzettelijk stak op een plaats waar geen vitale organen konden geraakt worden. (VHS)