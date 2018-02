Cyclocross wordt A-cross 07 februari 2018

De cyclocross in Gullegem promoveert na de start in het B-circuit van zaterdag 6 januari al naar het A-circuit. De eerste editie was met 3.500 bezoekers een succes en verliep vlekkeloos. De tweede editie, op zaterdag 5 januari 2019, zal nu meteen toppers lokken zoals wellicht ook wereldkampioen Wout van Aert. "De datum is ideaal, tussen de crossen in Baal en Leuven", zegt mede-organisator Kevin Defieuw. "Het is een moment waarop de renners zich voorbereiden op de kampioenschappen en ook een moment waarop de populariteit van de sport piekt. We zijn heel tevreden met de promotie en streven naar een stevige organisatie. Het bestuur werd alvast met enkele nieuwe leden vernieuwd", aldus Kevin Defieuw. Info: www.cyclocrossgullegem.be. (LPS)