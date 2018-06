Crystal Ship in het klein op Dorpsplein 26 juni 2018

Voortaan kijkt een 'dromer', met vogel in de hand, uit over het Dorpsplein in Gullegem. De beschilderde muur recht tegenover school de Gulleboom is het werk van Joachim Lambrechts, een internationaal gerenommeerd street art-kunstenaar van kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende. "Zo wordt de publieke ruimte rond de school wat kindvriendelijker gemaakt", zegt schepen van Jeugd Kevin Defieuw (CD&V). Het kunstwerk zal officieel voorgesteld worden op de Gullegames. Die dag, op zondag 1 juli in de buurt van de sporthal, ontdek je sport en spel van vroeger en nu. Leuk voor kinderen én voor grootouders: een nostalgische namiddag. (LPS)